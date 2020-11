Covid-19

As empresas dos setores mais afetados pela pandemia recorreram mais às moratórias de crédito, destacando-se o alojamento e restauração, em que 55% do valor de empréstimos concedidos estavam em setembro abrangidos por moratórias, divulgou hoje o BdP.

De acordo com os dados da Central de Responsabilidades de Crédito avançados pelo Banco de Portugal (BdP), em setembro 31% do montante total de empréstimos concedidos a empresas beneficiavam de uma moratória, destacando-se as empresas de alojamento e restauração - um dos setores mais afetados pela pandemia - com cerca de 55% do montante de empréstimos concedidos ao setor a estar abrangido por moratórias.

"De um modo geral, as moratórias foram concedidas de forma mais expressiva a empresas dos setores mais afetados pela pandemia", refere o banco central.