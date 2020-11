Covid-19

O Conselho Estratégico Nacional da Saúde da Confederação Empresarial de Portugal (CENS-CIP) exige mais investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2021 face aos riscos que a pandemia de covid-19 ainda acarreta para o próximo ano.

Num comunicado enviado às redações, o CENS-CIP assenta a sua posição no relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sobre a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, ao considerar que o documento "reforça a preocupação com o financiamento do SNS e apela a que sejam garantidas dotações suficientes para fazer face às despesas necessárias com a prevenção e a prestação de cuidados de saúde e o investimento".

Com efeito, a UTAO esclarece que "os recursos financeiros provenientes do OE para o SNS decrescem 252 milhões de euros" e que se regista uma "diminuição em 256 MEuro no financiamento através de dotações de capital" dos hospitais EPE (entidade pública empresarial).