Liga das Nações

O defesa José Fonte manifestou hoje o objetivo de ajudar Portugal a vencer a França, no encontro do Grupo 3 da Liga das Nações A de futebol, e consequentemente garantir a presença na 'final four' da prova.

"Já estamos habituados a jogos deste nível, sabemos o que temos de fazer. Temos o plano de jogo que o 'mister' já nos explicou, estamos a par dos resultados que queremos, de ganhar e resolver tudo já", começou por dizer o central dos franceses do Lille, que deverá ser o escolhido para fazer dupla com Rúben Dias no eixo defensivo, no sábado.

Questionado sobre a solidez defensiva da 'equipa das quinas', Fonte explicou que não se deve apenas aos defesas e salientou o papel importante dos médios e atacantes na altura de defender.