Covid-19

O presidente da Câmara de Viseu disse hoje ver "com preocupação os níveis elevados de ocupação" do Hospital de Viseu e assumiu temer pelo aumento de infetados no distrito que crescerá por as restrições "não serem imediatas".

"Olho com preocupação para os níveis elevados de ocupação do Hospital de São Teotónio e com mais preocupação ainda por o hospital estar a receber pessoas de outras regiões. O hospital de Viseu serve meio milhão de pessoas e tem, neste momento, as suas limitações do ponto de vista da capacidade de resposta", apontou Almeida Henriques.

O autarca acrescentou que "é provável que o aumento de número de casos venha a resultar em aumento de internamentos", segundo lhe "foi transmitido pelo diretor clínico e pela autoridade de saúde na última reunião da comissão municipal de proteção civil", na quarta-feira.