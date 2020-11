Covid-19

Apenas 13,7% da população continental está fora das restrições decretadas pelo Governo, por residir nos 87 concelhos que não foram considerados de alto risco de contágio da covid-19, segundo contas da Lusa a partir de dados oficiais.

A partir das 00:00 de segunda-feira são 191 os concelhos que fazem parte da lista dos concelhos com alto risco de contágio de covid-19 aprovada pelo Governo na quinta-feira, com um total de 8.445.007 pessoas, 86,3% da população residente no continente, de acordo com as plataformas Eyedata e Pordata, a partir das estimativas mais recentes do Instituto Nacional de Estatística.

Para a lista de risco entram na segunda-feira 77 novos concelhos, com 1.473.249 residentes, e saíram hoje sete (Batalha, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Pinhel, São João da Pesqueira, Tabuaço e Tondela), com 77.792 habitantes.