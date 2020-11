Actualidade

A comissão organizadora do Jubileu dos 800 anos de Santo António vai lançar em Coimbra, no domingo, uma campanha de solidariedade com as vítimas da guerra em Cabo Delgado, no nordeste de Moçambique.

A iniciativa "Cabo Delgado quer paz" decorrerá até 17 de janeiro de 2021, último domingo do Jubileu de Santo António e dos Mártires de Marrocos, com o objetivo de angariar fundos para a Cáritas da Diocese de Pemba, naquele país africano.

Promovida "em estreita colaboração" com a revista Mensageiro de Santo António, editada pela Ordem dos Frades Menores Conventuais, a campanha deverá servir igualmente para "sensibilizar a opinião pública para o drama vivido" pelas populações daquela região de Moçambique.