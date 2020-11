Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou hoje que foram elementos da claque No Name Boys que organizaram e efetuaram o ataque ao autocarro da equipa de futebol do Benfica, em 04 de junho.

Em comunicado, a PSP revelou que "durante a investigação foi possível apurar que, após o encontro entre as equipas do Benfica e Tondela, um grupo de indivíduos pertencente aos No Name Boys, orquestrou o ataque ao autocarro do SLB, através de arremessos de pedras".

De acordo com a PSP, este grupo de indivíduos também realizou "danos e ameaças, através de inscrições nas paredes e portas de residências de alguns jogadores e treinador".