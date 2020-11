Actualidade

O relatório preliminar do grupo de trabalho para a modernização do setor do táxi centra-se na contingentação, na digitalização e nos tarifários, podendo os preços das corridas entre concelhos ficar mais baratos, matérias com "amplo consenso" nas 13 entidades intervenientes.

Em declarações à Lusa, Ana Rita Silva, vice-presidente da Federação Portuguesa do Táxi, explicou que as propostas resultantes das quatro reuniões ocorridas até agora, depois de o grupo ter sido criado pelo Governo em julho, obtiveram uma grande concordância.

"Na contingentação, um dos três pilares em discussão, está a ser avaliada a ideia de criar contingentes intermunicipais que não encarecessem o valor das viagem na passagem das fronteiras administrativas e daí, sim, retirar a tarifa de retorno em vazio", explicou.