O Católica Lisbon Forecasting Lab - NECEP, da Universidade Católica de Lisboa, salientou hoje que o PIB do terceiro trimestre deste ano atingiu 93,7% do nível registado no quarto trimestre de 2019, o último antes da pandemia de covid-19.

"No 3.º trimestre, o PIB ficou em 93,7% do nível do 4.º trimestre de 2019, o último pré-pandemia, após a ligeira revisão em alta do INE", pode ler-se na nota do núcleo de estudos da Universidade Católica de Lisboa enviada à Lusa.

O INE reviu hoje em alta a estimativa de evolução do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, melhorando a anterior previsão em uma décima, para uma contração homóloga de 5,7% e uma recuperação de 13,3% em cadeia.