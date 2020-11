Covid-19

Todos os estabelecimentos de ensino e ateliês de tempos livres da ilha de São Miguel, nos Açores, em que tenham sido detetados casos de infeção pelo novo coronavírus vão encerrar, anunciou hoje o executivo regional.

"[O Governo Regional] Determina, para a ilha de São Miguel, e para vigorar no período entre as 00:00 do dia 16 de novembro e as 24:00 do dia 01 de dezembro, o encerramento dos estabelecimentos dos três ciclos de ensino básico, bem como do secundário, sejam públicos ou privados, onde estejam identificados casos positivos, em teste de diagnóstico SARS-CoV-2", anunciou o secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.