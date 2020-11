Actualidade

O norte-americano Dustin Johnson e o sul-africano Dylan Frittelli juntaram-se hoje ao inglês Paul Casey na liderança do Masters de golfe, que decorre em Augusta, depois de concluída a primeira volta, suspensa na quinta-feira.

Os três golfistas fecharam a primeira volta, suspensa na quinta-feira devido ao mau tempo e à falta de luz natural, com 65 pancadas, sete abaixo do par do Augusta National Golf Club.

Paul Casey foi o primeiro dos três golfistas da frente a completar a primeira volta, tendo marcado um 'eagle' (duas abaixo do par) e cinco 'birdies (uma abaixo).