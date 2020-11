Actualidade

A tecnológica Glintt registou lucros de 1,012 milhões de euros, um crescimento de 5,8%, em termos homólogos nos primeiros nove meses deste ano, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, o volume de negócios consolidado do grupo até setembro "ascendeu a 65,9 milhões de euros estando 'em linha' com os 66,7 milhões de euros verificados no período homólogo de 2019".

Ainda assim, de acordo com a Glintt, esta 'performance' sofreu o "impacto das restrições à atividade empresarial que se têm verificado na sequência da crise pandémica da covid-19, tendo o impacto no mercado internacional sido mais severo do que no mercado doméstico".