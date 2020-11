Portugal-França

O selecionador francês de futebol disse hoje esperar um jogo com Portugal muito semelhante ao de Paris (0-0), para o grupo 3 da Liga das Nações, e lembrou que a equipa lusa é campeã europeia "por alguma razão".

"Portugal vai fazer de tudo para ganhar o jogo e nós também. Acredito que vai ser um jogo semelhante ao que tivemos em Paris, com duas equipas muito táticas. Agora, espero que haja golos para nós. Uma vitória poderá ser decisiva", afirmou Didier Deschamps, em conferência de imprensa de antevisão da partida, agendada para sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O técnico assegurou que os 'bleus' não se vão "rebaixar" perante Portugal e que vão "criar problemas ao adversário", num encontro que, considerou, será de "alto nível, entre equipas muito boas", que estão empatadas no topo do grupo 3, ambas com 10 pontos.