O parlamento são-tomense aprovou hoje, na generalidade, a nova Lei Eleitoral, que impede cidadãos nascidos e residentes na diáspora de concorrerem à Presidência da República, o que, na prática, veda uma eventual candidatura do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada.

O documento foi aprovado com os 28 votos da maioria parlamentar (MLSTP-PSD e a coligação PCD-UDD-MDFM), 22 votos contra da Ação Democrática Independente (ADI) e um do Movimento de Cidadãos Independentes (MCI).

Dois deputados do ADI (partido que elegeu recentemente Patrice Trovoada como presidente) e dois do MCI estiveram ausentes no momento de votação, e Levi Nazaré, deputado da ADI, absteve-se.