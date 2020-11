Actualidade

A REN - Redes Energéticas Nacionais registou 76,1 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, menos 11,9% face a igual período do ano passado, um resultado impactado pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético (CESE).

"A REN concluiu os primeiros nove meses do ano de 2020 com um resultado líquido de 76,1 milhões de euros, menos 10,3 milhões de euros (-11,9%) do que no mesmo período de 2019, com o negócio internacional a contribuir com 10,4 milhões de euros (13,6%)", indicou, em comunicado, a empresa.

Conforme explicou a empresa, este resultado é penalizado pela CESE, cujo valor totalizou 28,2 milhões de euros.