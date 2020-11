Covid-19

O porta-voz do movimento "A Pão e Água" classificou hoje os desacatos durante a manifestação na Avenida dos Aliados, no Porto, como o reflexo do "desespero" em que os empresários da restauração, bares e comércio se encontram.

"Isto [desacatos] é o exemplo claro do estado de desespero em que as pessoas se encontram neste momento", afirmou à Lusa Miguel Camões, porta-voz do movimento "A Pão e Água" e presidente da Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto.

O protesto, que começou cerca das 16:00 e desmobilizou pelas 18:30, reuniu mais de mil empresários a contestar medidas que consideram restritivas impostas pelo Governo de António Costa para travar a pandemia de covid-19 e resultou em "desacatos" com a polícia, constatou a Lusa no local.