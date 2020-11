Covid-19

Os hospitais privados disponibilizaram ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) 669 camas, 86 das quais para doentes covid-19, revelou hoje o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).

Num comunicado, a associação escrevia que nos últimos dias os hospitais privados têm sido contactados por algumas Administrações Regionais de Saúde (ARS) para formalizar a relação com as unidades do SNS e em declarações à Lusa o presidente adiantou que foram já disponibilizadas mais de 660.

"Neste momento, o número total de camas que estão a ser afetas ao SNS é qualquer coisa como 580 camas para não-covid e 86 para covid-19", afirmou, precisando mais tarde o número de camas para os outros doentes, que é de 583.