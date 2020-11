Actualidade

O português Iuri Leitão conquistou hoje a medalha de bronze na prova de omnium dos Europeus de ciclismo de pista, o seu terceiro pódio em outras tantas participações em Plovdiv, Bulgária.

O êxito de Leitão, que já conquistou o ouro em scratch e o bronze na eliminação, baseou-se na prova por pontos, na qual deu uma volta de avanço aos rivais, conquistando 20, e foi segundo no sprint final, somando mais seis.

Iuri Leitão terminou a geral da disciplina olímpica com 115 pontos, a somente um da prata do bielorrusso Yauheni Karaiol, enquanto o britânico Matthew Walls foi ouro com 128.