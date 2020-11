Actualidade

Família e amigos de Inocêncio Matos "Beto", o estudante que morreu numa manifestação em Luanda, choram a perda do jovem que "queria ver Angola melhor" e procuram explicações para a tragédia, que atribuem à polícia.

No bairro São Pedro da Barra, na periferia de Luanda, dezenas de pessoas agrupam-se à volta de uma mesa com velas, que ficarão acesas durante a noite para alumiar a foto de Inocêncio Matos "Beto", à porta da casa onde este vivia com a família.