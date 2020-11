Covid-19

O centro de dia de Vilarelho, no concelho de Caminha, foi encerrado após quatro funcionárias terem testado positivo à covid-19, tendo sido hoje desencadeado o rastreio da doença aos 20 utentes da instituição, disse à Lusa a diretora.

Segundo Débora Silva, as quatro funcionárias viram confirmada a infeção por SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, na segunda-feira, encontrando-se desde então em casa.

No total, a instituição tem 18 funcionárias, sendo que três trabalham no centro de dia, e 15 prestam apoio domiciliário, como é o caso das quatro infetadas, motivo pelo qual as autoridades de saúde determinaram o rastreio aos 45 utentes daquele serviço.