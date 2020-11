Actualidade

O artista plástico Eduardo Batarda vai ser distinguido na segunda-feira com a medalha de mérito cultural, foi hoje anunciado pelos serviços do Ministério da Cultura.

A cerimónia decorrerá na Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, Lisboa, e a distinção deverá ser entregue pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, à filha do artista, a atriz Beatriz Batarda, porque "não está prevista a presença do artista", referiu à Lusa fonte do ministério.

Eduardo Batarda, nascido em Coimbra em 1943, é definido por críticos, curadores, historiadores de arte e outros artistas, como um criador incontornável no processo de crítica e renovação da prática artística contemporânea, em Portugal, a partir dos anos sessenta do século XX.