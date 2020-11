Actualidade

A Câmara de Lisboa vai prosseguir em 2021 com todo o plano de investimentos previsto, nomeadamente na área da Habitação, que tem inscritos 64 milhões de euros no orçamento da autarquia para o próximo ano.

"O difícil deste orçamento, o difícil de qualquer estratégia que passe por acudir a uma emergência, é tentar equilibrar estrategicamente esse desígnio com a manutenção da capacidade de investimento", reconheceu hoje o vice-presidente da Câmara de Lisboa e responsável pelo pelouro das Finanças, João Paulo Saraiva na apresentação do orçamento do município para 2021, que decorreu nos Paços do Concelho.

Salientando que, em 2021, pela primeira vez "num par de anos", a Câmara de Lisboa terá um orçamento que vai decrescer no seu valor global relativamente ao ano anterior, João Paulo Saraiva assegurou que a autarquia irá "prosseguir com todo o plano de investimentos detalhado no "Programa de Investimento Lisboa 21", que tem uma dotação de 523 milhões de euros.