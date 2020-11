OE2021

O PCP relativizou hoje as propostas feitas pelo PS de aproximação aos comunistas no Orçamento do Estado de 2021 (OE2021) e alertou que as posições estão "muito distantes" para se perceber se viabiliza a proposta do Governo.

João Oliveira, líder parlamentar do PCP, deu uma conferência de imprensa no parlamento para apresentar mais 120 propostas de alteração ao Orçamento e, mais uma vez, não deu pistas sobre o que fará na votação final global, em 26 de novembro, depois de o partido ter optado pela abstenção na generalidade.