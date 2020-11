OE2021

O PS quer que a taxa de IVA das castanhas e frutos vermelhos congelados baixe de 23% para 6%, de acordo com uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) hoje apresentada.

Na exposição de motivos da proposta, os deputados do PS referem que a castanha e os frutos vermelhos produzidos em Portugal são "os únicos frutos comercializados congelados", ao contrário do que sucede com os legumes e hortícolas onde a venda em congelado é usual, tal como em fresco ou refrigerada.

Enquanto os legumes e hortícolas congelados estão incluídos no grupo de produtos sujeito à taxa reduzida de IVA (que em Portugal continental é de 6%), o mesmo não sucede com as castanhas e frutos vermelhos que pagam 6% de imposto quando comercializados em fresco, mas 23% quando congelados.