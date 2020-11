Covid-19

O Brasil contabilizou 456 mortes e 29.070 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 164.737 óbitos e 5.810.652 infetados desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

Contudo, os números divulgados pelo Ministério da Saúde são parciais, por não englobarem os óbitos registados nas últimas 24 horas no estado de São Paulo, e as infeções e mortes contabilizadas no Paraná, devido a um problema técnico no sistema de monitorização dos dados estaduais, que se arrasta desde a semana passada.

Sobre esse problema, o Ministério da Saúde confirmou hoje, em conferência de imprensa, que tem indícios de que a tutela foi alvo de um ataque cibernético, tal como ocorreu no Superior Tribunal de Justiça do Brasil, no início do mês.