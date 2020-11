Medicamentos

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) vai pedir uma avaliação por peritos independentes do relatório do grupo de trabalho que analisou a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade, que diz conter recomendações sem fundamentação técnica e desajustadas da realidade.

"Estamos muito surpreendidos, primeiro porque nem tivemos previamente conhecimento do documento e, depois, porque tem sugestões sem suporte técnico que as justifique e que não fazem sentido, como a proposta de ter os centros de saúde a fazer dispensa de medicamentos", afirmou a bastonária da OF.

Ana Paula Martins diz-se "absolutamente surpreendida" com as sugestões apresentadas hoje no Fórum do Medicamento por um elemento do grupo de trabalho criado pelo Governo, lembrando que nesta altura de pandemia os centros de saúde estão "assoberbados de trabalho e sem recursos suficientes".