Covid-19

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) propõem a adoção da taxa reduzida do IVA e o reforço das linhas de financiamento a fundo perdido como medidas de emergência para a recuperação do comércio, restauração e hotelaria.

Em comunicado, divulgado na noite de quinta-feira, a CIP considera que "a segunda vaga da pandemia e a consequente declaração do estado de emergência, veio agravar a situação" do país "de uma forma dramática".

No caso em concreto dos setores do comércio e da restauração, "a situação reveste-se de particular e extrema preocupação", uma vez que "muitas empresas" entraram em "situação de insolvência".