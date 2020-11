Covid-19

O México registou 568 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 5.558 infetados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 97.624 e de casos para 997.393, anunciaram as autoridades de saúde.

O México é o 11.º país com mais infeções e o quarto com o maior número de mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Nos oito meses de pandemia no México, a covid-19 tornou-se na quarta causa de morte no país, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).