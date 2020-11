Covid-19

O diretor de desenvolvimento de negócio e da unidade de serviços de engenharia do CEiiA acredita que o ventilador Atena vai receber uma "autorização definitiva e incondicionada" pelo Infarmed para a sua utilização no combate à covid-19.

Segundo Miguel Braga, o equipamento - desenvolvido pelo CEiiA durante a primeira vaga da pandemia em Portugal e que recebeu em julho uma autorização excecional e condicionada por parte do órgão regulador do setor - está a responder a "um processo complexo e que exige um conjunto de trâmites", mas no qual as duas partes estão a agir "com a maior rapidez e prioridade" para chegar a uma solução.

"Estamos confiantes porque conhecemos o produto que produzimos; o CEiiA nunca colocaria um produto desta natureza e submetê-lo-ia à autorização do regulador se não confiasse que seguiu com rigor todos os procedimentos e que o ventilador é seguro e fiável. E sentimos desde o início que há um compromisso do Infarmed em que - cumprindo todas as regras - o ventilador Atena tenha uma autorização incondicionada para ser utilizado no combate à covid-19 e para salvar vidas em Portugal", afirmou à Lusa o responsável da unidade de Matosinhos.