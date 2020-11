Covid-19

A segunda versão do ventilador português Atena, desenvolvido pelo CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento como suporte ao combate à covid-19, não está pronta nem pensada para ser utilizada no âmbito da pandemia.

Em entrevista à agência Lusa, Miguel Braga, diretor de desenvolvimento de negócio e da unidade de serviços de engenharia do CEiiA, em Matosinhos, explicou que o processo envolve também "vários parceiros", num consórcio com hospitais e empresas e que "nem sequer é liderado pelo CEiiA".

"A versão 2 do ventilador Atena ainda não está concluída, nem se pretende que esteja concluída no sentido de servir como dispositivo médico para o contexto da pandemia de covid-19", afirmou o responsável, reiterando que o equipamento continua "em desenvolvimento, seguindo os planos que estão preparados, particularmente no que diz respeito a funcionalidades, que são bastante disruptivas do próprio dispositivo".