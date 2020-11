Liga das Nações

O avançado francês Kylian Mbappé vai falhar o encontro de hoje com Portugal, no Estádio da Luz, que pode ser determinante para determinar o vencedor do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações em futebol.

O jogador do Paris Saint-Germain, que estava em dúvida devido a problemas físicos, não está na lista dos 23 franceses eleitos por Didier Deschamps, divulgada pela UEFA, para o encontro da capital portuguesa, que tem início às 19:45.

Mbappé já tinha falhado o particular de quarta-feira com a Finlândia, no Stade de France, em Saint Denis, onde os gauleses perderam por 2-0.