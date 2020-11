Actualidade

O médio Renato Sanches foi hoje dispensado da seleção portuguesa de futebol, falhando os encontros com França e Croácia, devido a "lesão muscular", anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu sítio oficial.

"Renato Sanches foi, após realização de exames e avaliação clínica, dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para os encontros com a França e Croácia. O jogador foi assim dispensado", anunciou a FPF.

O jogador do Lille falha, assim, os embates com a França, marcado para as 19:45 de hoje, no Estádio da Luz, e de terça-feira com a Croácia, em Split, das últimas jornadas do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.