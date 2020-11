Covid-19

O Boavista regressou hoje aos treinos, após ter mantido 10 elementos infetados na última bateria de despistagem ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, confirmou à Lusa fonte do clube da I Liga de futebol.

A ronda de testagem efetuada na terça-feira tinha confirmado sete novos casos de infeção, entre atletas, membros da equipa técnica e outros elementos do 'staff', cuja maioria das identidades é desconhecida, à exceção do treinador principal Vasco Seabra.

O avançado Alberth Elis abandonou o estágio da seleção das Honduras um dia depois, aumentando o lote de infetados no Boavista, que viu o defesa Ricardo Mangas e o médio Miguel Reisinho falharem a derrota com o Farense (3-1), no domingo, da sétima jornada.