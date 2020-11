Covid-19

O Lar particular Monsenhor Júlio Martins em Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, regista 37 casos positivos de covid-19, disse hoje à Lusa o presidente da Junta de Freguesia.

"Após uma primeira testagem a 33 utentes, 31 deram positivo para o novo coronavírus e mais seis funcionários e diretora do lar também testaram positivo. O primeiro caso de infeção foi detetado na quarta-feira, após teste realizado a uma colaboradora", indicou Ademar Bento.

O lar particular de Ligares é gerido pelas Servas Franciscanas de Jesus Sacramentado.