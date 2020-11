Nagorno-Karabakh

Na véspera da chegada das tropas do Azerbaijão, os habitantes da aldeia de Charektar, perto de Nagorno-Karabakh, estão a incendiar as suas casas antes de fugirem para a Arménia.

"Hoje é o último dia e amanhã os soldados do Azerbaijão estarão aqui", explica um dos habitantes, com a garganta apertada, enquanto encharca uma camisola velha em gasolina e a coloca em chamas juntamente com um pedaço de madeira, contemplando o espetáculo do fogo na sua casa.

Apesar das chamas já consumirem grande parte da sua casa, o homem vai atirando tábuas a arder para ter a certeza que ficará tudo em cinzas, noticia a agência AFP.