Portugal-França

Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo vão formar hoje o tridente atacante de Portugal no embate com a França, para o Grupo 3 da Liga das Nações A de futebol, enquanto os gauleses estarão privados de Mbappé.

Ronaldo e Félix eram apostas mais do que previsíveis para o 'onze', havendo a dúvida de quem os acompanharia, se Bernardo Silva ou Diogo Jota, já que o médio do Manchester City foi titular nos anteriores quatro jogos da prova, mas o avançado tem estado com veia goleadora ao serviço do Liverpool.

Desfeita a interrogação para o encontro que pode decidir a qualificação para as meias-finais, no Estádio da Luz, o selecionador Fernando Santos faz uma 'revolução' na equipa que iniciou o particular com Andorra (7-0), mudando os 11 atletas.