Covid-19

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa admitiu hoje, em Fátima, suspender a realização da tradicional Missa do Galo, no Natal, se os números da pandemia de covid-19 continuarem preocupantes, para proteger vidas.

José Ornelas disse aguardar pela evolução do número de infetados pelo SARS-CoV-2, mas admitiu suspender a missa. "Se for necessário, para defender a vida, vamos fazê-lo", disse na conferência de imprensa de encerramento da Assembleia Plenária da CEP, referindo-se à celebração da Missa do Galo.

"Não brincamos com a saúde das pessoas. Iremos resolver os problemas com os mesmos princípios, com as mesmas preocupações, mas também com o mesmo sentido de equilíbrio, para não morrermos nem do vírus nem da sua cura", sublinhou.