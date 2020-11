Covid-19

Bucareste, 14 nov (Lusa - Pelo menos oito pessoas morreram hoje na Roménia vítimas de um incêndio na unidade de cuidados intensivos de um hospital público na província de Neamt, no noroeste do país, anunciou a EFE.

Segundo os primeiros relatos, as vítimas "eram doentes com covid-19", declarou aos órgãos de comunicação social local a porta-voz da Inspeção para as Situações de Urgência, Irina Popa.

Um médico do plantão encontra-se entre a vida e a morte depois de sofrer queimaduras em 80% do corpo, acrescentou a imprensa local.