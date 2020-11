Actualidade

Kinshasa, 14 nov 2020 (Lusa) - Vários milhares de militantes do partido presidencial UDPS manifestaram-se hoje em Kinshasa e em várias cidades da República Democrática do Congo para apoiar "uma união da nação" em plena crise com o campo do seu antecessor Joseph Kabila.

Apoiando as consultas iniciadas pelo presidente Félix Tshisekedi para a formação de "uma união da nação", em Kinshasa, capital e a maior cidade da República Democrática do Congo, milhares de militantes do partido presidencial UDPS (União para a Democracia e o Progresso Social) gritaram palavras de ordem hostis ao ex-presidente Joseph Kabila.

Através de cânticos, os militantes pediram ainda o fim da Frente Comum para o Congo (FCC) de Kabila e da Cap for Change (CACH) de Tshisekedi, que dirige a República Democrática do Congo sob um acordo.