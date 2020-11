Actualidade

As curtas-metragens "Altötting", que Andreas Hykade dedica à Virgem Maria, e "Elo", que Alexandra Ramires escreveu com Regina Guimarães, venceram hoje a 44.ª edição do Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, revelou a organização.

Habitualmente promovido em formato presencial em diversas salas desse concelho do distrito de Aveiro, o certame decorreu este ano exclusivamente através da internet, disponibilizando os cerca de 300 filmes da competição e do seu programa paralelo através de uma plataforma online.

O júri que avaliou a competição internacional era composto por Manuel Mozos, Jayne Pilling e Florence Miailhe, e entregou o Grande Prémio Cinanima a "Altötting", obra de 11 minutos em que o alemão Andreas Hykade revela como na cidade que dá nome ao filme descobriu a sua paixão de infância pela Virgem Maria.