Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol ficou hoje fora das meias-finais da Liga das Nações, ao perder por 1-0 com a França, em encontro da quinta jornada do Grupo 3 da Liga A, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Um golo de N'Golo Kanté, aos 53 minutos, selou o triunfo dos gauleses, que passaram a somar 13 pontos, contra 10 de Portugal, com vantagem no confronto direto, face ao 0-0 em Saint-Denis, pelo que garantiram um lugar na final 'four'.

Na última ronda, marcada para terça-feira, em dois embates para 'cumprir' calendário, Portugal desloca-se à Croácia, enquanto a França recebe a Suécia, que hoje bateu em casa os croatas por 2-1.