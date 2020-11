Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) condenou as ameaças feitas a jornalistas durante a manifestação dos empresários da restauração, hoje no Rossio, em Lisboa, defendendo que as imagens aí registadas são "suficientes" para a abertura de um inquérito judicial.

Num comunicado hoje divulgado, o SJ "condena e lamenta as ameaças de que foi alvo pelo menos um jornalista, em serviço para o Observador, durante o protesto dos empresários da restauração, este sábado, no Rossio, em Lisboa, conforme é noticiado na pagina online deste órgão de comunicação social".

Segundo o Observador, uma das equipas daquele jornal 'online' e rádio que estava na manifestação "foi ameaçada por manifestantes e teve de ser retirada do local, segundos depois de um dos dinamizadores do protesto ter criticado uma notícia dada pelo Observador, que referia a presença de 200 pessoas na manifestação, e que estava desatualizada".