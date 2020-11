Actualidade

A Frente Polisário informou hoje que bombardeou posições do exército marroquino, pelo segundo dia consecutivo, causando mortes, em resposta ao ataque aéreo lançado por Marrocos na sexta-feira na fronteira de Guerguerat, que liga a Mauritânia com o Saara Ocidental.

De acordo com um comunicado classificado como "Relatório de Guerra Número 2", unidades do Exército de Libertação do Povo Saarauí (SPLA) "atacaram bases, pontos de apoio e abastecimento do inimigo, e desferiram duros golpes ao Exército marroquino", que sofreu "baixas mortais".

"O SPLA bombardeou à noite a base 13 do pelotão 67 localizado no setor de Bagari. Os setores de Mahbes e Guerguerat também foram castigados com fogo do Exército saraauí. Como consequência, o inimigo sofreu baixas mortais nas suas fileiras", pode ler-se no documento, sem oferecer mais detalhes.