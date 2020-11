Covid-19

O Brasil registou hoje 38.307 novos casos de covid-19 e 921 mortes em 24 horas, totalizando 5.848.959 contágios e 165.658 óbitos desde o início da pandemia, informou hoje o Governo.

Estes números englobam o já atualizado "sistema de informação com qualificação da informação e encerramento dos casos e óbitos em aberto", nomeadamente a confirmação de "casos e óbitos no período de 11 de março a 12 de novembro" no estado do Paraná, "segundo os critérios do guia de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde".

Segundo os dados divulgados hoje no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, mais de 5,2 milhões de pessoas já recuperaram da doença, enquanto 391.790 pacientes infetados continuam sob acompanhamento médico.