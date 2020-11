Actualidade

Um juiz determinou no sábado que o secretário de Segurança Interna dos EUA, Chad Wolf, não ocupava legalmente o cargo quando suspendeu e limitou as proteções que existiam no país para os 'sonhadores', pelo que as medidas são inválidas.

A decisão, decretada num tribunal de Nova Iorque, surgiu depois de em julho Chad Wolf ter emitido uma ordem, na qual constava que os novos pedidos para a Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA, sigla em inglês) não seriam aceites e as renovações seriam limitadas a um ano, em vez de dois.

Os chamados 'sonhadores' são cidadãos que chegaram aos Estados Unidos de maneira ilegal quando eram crianças.