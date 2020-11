Covid-19

Os pneumologistas alertam para a diminuição do número de primeiras consultas em oncologia pneumológica e pedem aos doentes que não deixem de ir aos hospitais porque o risco de não tratar a doença é maior.

"Temos tido uma diminuição grande do número de primeiras consultas em oncologia pneumológica, o que é preocupante. Sabemos que este tipo de tumor [cancro do pulmão] habitualmente se diagnostica numa fase mais avançada e, se os doentes têm medo de ir às consultas e atrasam a procura de um médico, pode fazer com que [a doença] seja diagnosticado numa fase ainda mais avançada, em que as opções terapêuticas já são menores", disse à agência Lusa Ana Figueiredo, do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão.

A pneumologista garante que os hospitais "estão preparados" para receber os doentes em segurança e sublinha: "o risco de ficar em casa para se proteger e não tratar uma doença destas é francamente maior do que o risco de ir ao hospital".