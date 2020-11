EUA/Eleições

Responsáveis europeus e norte-americanos acreditam que os partidos populistas mundiais poderão retroceder com a saída de Donald Trump da Casa Branca, mas "não desaparecerão" caso não seja utilizada "a janela de oportunidade aberta" pela eleição de Joe Biden.

"O Presidente [Donald] Trump apoiou autocratas, populistas e demagogos em todo o mundo [nos últimos quatro anos]. Esses indivíduos devem, certamente, ficar preocupados com o facto de tanto os EUA, como os seus aliados, voltarem a defender princípios como os direitos humanos, a boa governação e a luta contra a corrupção", referiu em entrevista à Lusa Anthony Gardner, embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) para a União Europeia (UE) entre 2014 e 2017.

Contrastando o estilo de Biden, Presidente eleito dos EUA, que sempre foi "muito claro na importância que esses princípios têm para ele", com o de Trump, o Presidente cessante, que "raramente os mencionou nos últimos quatro anos", Gardner realçou, no entanto, que os Estados Unidos terão de ser "humildes" na abordagem ao resto do mundo.