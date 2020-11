Actualidade

O papa Francisco pediu hoje aos fiéis para não serem contagiados pela indiferença e ajudarem os mais necessitados, sobretudo antes da chegada do Natal, ao celebrar uma missa com os sem-abrigo no IV Dia Mundial dos Pobres.

"Nestes tempos de incerteza e fragilidade, não percamos as nossas vidas a pensar só em nós (...) São Paulo convida-nos a enfrentar a realidade, a não nos deixarmos contagiar pela indiferença", referiu o papa numa homilia na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Francisco, que adotou precisamente o seu nome papal em homenagem ao santo dos pobres, Francisco de Assis, realçou que os que menos têm "estão no centro do Evangelho".