Actualidade

Os irmãos Ivo e Rui Oliveira deram hoje a medalha de prata a Portugal na prova de madison no último dia dos Europeus de ciclismo de pista, que decorreram em Plovdiv, Bulgária.

A dupla portuguesa terminou a prova com 43 pontos, a oito da Espanha, que apenas garantiu o título no derradeiro 'sprint', com Itália a fechar o pódio, com 33.

Os portugueses reentraram na luta pelo pódio a 20 voltas do final, quando conseguiram dar uma volta ao pelotão, feito que lhes deu 20 pontos de bónus, numa corrida marcada pela queda de um dos ciclistas britânicos, que os tirou da luta pelo triunfo.