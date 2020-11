Covid-19

A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) anunciou hoje que identificou 26 profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus, no âmbito do seu programa de testagem de colaboradores.

Em comunicado, o gabinete de comunicação da ULSNA explica que os colaboradores infetados "pertencem a vários grupos profissionais e a várias unidades e serviços" daquela unidade local de saúde.

"Está a ser desenvolvida, pelo serviço de saúde ocupacional, em articulação com a unidade de saúde pública, a testagem de vários grupos de profissionais a fim de identificar devidamente a situação e tomar a devidas medidas de isolamento profilático", lê-se no documento.